За сутки из Владимира вывезли более 3100 кубометров снега

фото с сайта мэрии

За минувшие сутки из областного центра было вывезено более 3100 кубометров снега. На противогололедную обработку дорог и тротуаров израсходовано 312 кубометра песко-соляной смеси и 0,8 тонн бионорда.

В ночь со вторника на среду специалисты «Центра управления городскими дорогами» проводили патрульную снегоочистку автодорог и тротуаров, а также их противогололедную обработку. К работам было привлечено 45 единицы спецтехники предприятия: 18 комплексных дорожных машин, 2 грейдера, экскаваторы, роторные и фронтальные погрузчики. Снег из города вывозили 14 самосвалов

С утра 15 февраля муниципальный «ЦУГД» продолжает убирать снег на улицах города силами 49 единицы техники и 75 рабочих ручной снегоуборки.

Напоминаем, что по вопросам уборки города Владимира и о местах повреждения дорожного покрытия можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).