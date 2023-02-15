В Вязниковском районе частный таксист избил пассажира гвоздодером

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Вязниковский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю, обвинявшемуся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Судом установлено, что вязниковец, подрабатывавший частным извозом, 2 декабря 2021 года привез на своей «Ладе» четырнадцатой модели своего знакомого в поселок Эдон. В поселке пассажир намеревался купить спиртное.

Когда таксист спросил об оплате, его знакомый заявил, что платить не собирается, а потом вовсе принялся обзывать водителя нецензурными словами.

Тогда водитель решил проучить пассажира, в связи с чем достал из багажника монтировку и сперва ударил оппонента по груде и по спине, а когда тот упал на землю, принялся бить его по телу и грудной клетке, нанеся еще не менее пяти ударов. В связи с этим потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб легкого и другие повреждения.

Сам таксист свою вину полностью признал. С учетом всех обстоятельств, суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.