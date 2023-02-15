На вокзалах в Коврове и Муроме появятся автоматические камеры хранения

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В 2023 году запланирована установка ячеек автоматических камер хранения багажа на 14 вокзальных комплексах Горьковской железной дороги.

Во Владимирской области автоматические камеры хранения появятся на вокзалах Коврова и Мурома.

В отличие от традиционных стационарных камер хранения новый сервис предусматривает оплату не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой. В зависимости от размера багажа можно выбрать наиболее подходящую по габаритам ячейку – стандартную, среднюю или большую. При этом действует гибкая система оплаты с почасовой тарификацией.

Важным преимуществом сервиса является так называемая безлюдная технология, которая позволяет пассажирам самостоятельно выбрать и оплатить ячейку, благодаря чему удается сократить очереди и время оформления услуги.

На данный момент автоматические камеры хранения доступны на 10 вокзальных комплексах ГЖД – в Нижнем Новгороде, Арзамасе-1 и Арзамасе-2 (Нижегородская область), Казани-1 и Казани-Восстание (Республика Татарстан), а также Владимире, Кирове, Ижевске, Чебоксарах и Йошкар-Оле.