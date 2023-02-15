В Муроме мужчина обманом похитил шуруповерт из магазина инструментов

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирский области, в конце января в полицию обратился представитель местного магазина по продаже и аренде электроинструментов, заявивший о том, что один из клиентов взял на время шуруповерт и не вернул.

При этом на связь мужчина больше не выходил, так что сотрудники магазина обратились к полицейским. Стоимость шуруповерта они оценили в 3000 рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый 31-летний муромлянин.

После задержания он признался, чо инструмент не планировал возвращать, а вместо этого продал малознакомому мужчине за 2000 рублей. Деньги от сделки подозреваемый потратил.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Купившего шуруповерт гражданина установили, инструмент у него изъяли и скоро вернут обратно в магазин.