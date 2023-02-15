Неисправные очистные сооружения в Лакинске загрязняли приток Клязьмы

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Владимирская природоохранная прокуратура проведела проверку по обращению жителей деревни Хреново Собинского района по ненадлежащей очистки сточных вод МУП «Водоканал» г. Лакинска.

Одними из основных видов деятельности предприятия, в том числе является оказание услуг по очистке сточных вод, для целей которой по ул. Набережная в Лакинске расположены очистные сооружения биологической очистки сточных вод. При эксплуатации аэротенков в режиме полной биологической очистки должна быть обеспечена подача воздуха и поддерживаться заданная концентрация растворенного кислорода, перерывы в подаче воздуха не допускаются.

Между тем, проверка показала, что на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод компрессор воздуходувки находится в нерабочем состоянии, воздух в аэротенки не поступает, очистные сооружения работают в режиме только механической очистки. Анализ проб сточных вод показал, что фактические концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых предприятием в реку Ундолка, превышают установленные нормативы, сообщили в областной прокуратуре.

Руководителю МУП «Водоканал» внесено представление об устранении выявленных нарушении. В отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.