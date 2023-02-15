Во Владимирской области за год выявили 208 поддельных банкноты

предоставлено владимирским отделением Банка России

В банковской системе региона в 2022 году было обнаружено 208 поддельных банкнот и 23 монеты. Это на 39 процентов меньше по сравнению с 2021 годом.

Фальшивомонетчики по-прежнему имитируют банкноты Банка России крупных номиналов. Половина подделок пришлось на купюры достоинством 5000 рублей (112 штук), число которых в 2022 году уменьшилось в 2,3 раза. На втором месте — купюры номиналом 2000 рублей (60 штук). Среди других фальшивок — 35 банкнот номиналом 1000 рублей и одна поддельная банкнота достоинством 500 рублей.

Попадались и фальшивые монеты: эксперты обнаружили одну пятирублевую и 22 десятирублевых монет с признаками подделки. Кроме того, в 2022 году выведено из оборота 5 фальшивок номиналом 100 долларов США.

«Второй год подряд мы наблюдаем снижение выявленных поддельных банкнот. В целом по стране уровень фальшивомонетничества остается стабильно низким. Однако не стоит забывать о том, что каждый раз нужно проверять наличные деньги на подлинность. Чтобы убедиться, что банкнота настоящая, нужно проверить не менее трех-пяти признаков на просвет, на ощупь, при наклоне или с помощью лупы. Рекомендую жителям региона установить на смартфон бесплатное приложение «Банкноты Банка России». Само приложение не проверяет банкноты на подлинность, но оно расскажет, как это делать самостоятельно», — советует эксперт Отделения Владимир Банка России Наталья Верба.