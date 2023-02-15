Владимирцы собирают подписи против застройки парка "Дружба"

проект застройки Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Несмотря на то, что чиновники из городской администрации уверяют, что лесопарк "Дружба" никто не собирается застраивать, общественники и активные владимирцы собирают подписи. К 15 февраля петицию против застройки подписали уже больше 500 человек, плюс удалось собрать около 500 "живых" подписей.

Напомним, что 14 февраля прошли общественные обсуждения по проекту перспективной застройки юго-западных районов. Новый микрорайон, который возведут в районе нынешних земель совхоза «Вышка», будет включать в себя многоквартирные дома средней и малой этажности, пять детских садов, школу, спортивный комплекс с трибунами на 2500 человек с множеством спортзалов, а также поликлинику, больницу, магазины, автобусные остановки, многоуровневые парковки и многое другое. Плотность жителей должна составить около 300 человек на один гектар.

Мэрия Владимира акцентировала внимание на том, что парк и лесопарк «Дружба» в проект застройки не входят. Эти зоны состоят в реестре особо охраняемых природных территорий. А вот существования такого понятия как лугопарк «Дружба» власти не признают.

Между тем, власти области направили документы на проведение экспертизы, и в этом году лугопарк могут объединить с лесопарком и придать ему статус особо охраняемой природной территории. Но для этого необходимы соответствующие результаты экспертизы, согласие собственников земли и решение губернатора Владимирской области.