На пожаре в Судогде спасли трех человек

Фото Судогодского гарнизона пожарной охраны

15 февраля в 9.36 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Судогде, ул. Коммунистическая, д. 4. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений в первом подъезде пятиэтажного дома был виден дым. Сотрудниками МЧС России было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для спасения людей, разведки и тушения пожара. Пожарные не допустили распространения огня и оперативно ликвидировали горение на площади 2 квадратных метра. Сгорело имущество в подсобном помещении.

Погибших и пострадавших нет. Сотрудники МЧС России спасли на пожаре с помощью спасательного устройства 3 человек, 1 из них ребёнок, эвакуировали 20 человек.

На пожар привлекались 4 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.