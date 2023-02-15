Во Владимире эпидпорог по ОРВИ и гриппу среди взрослого населения превышен почти на 52 процента

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За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 10854 человека с признаками ОРВИ, среди них 5576 – дети. Превышение эпидпорога зарегистрировано по совокупному населению на 6,8% и в возрастной группе 15 лет и старше на 34,1%. В сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах, кроме детей 3-6 лет, где зарегистрировано снижение на 3,2%.

Во Владимире зарегистрировано 3752 обращения в лечебные учреждения с признаками ОРВИ, среди них 2040 – дети. Превышение эпидпорога зарегистрировано по совокупному населению на 4,9% и в возрастной группе 15 лет и старше на 51,7%. В сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах, кроме детей 3-6 лет и 7-14 лет, где зарегистрировано снижение на 4,5% и 5,5 %.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в 8 районах: Юрьев-Польском, Кольчугинском, Собинском, Гусь-Хрустальном, Владимире, Киржачском, Ковровском, Александровском районах.

Было проведено 562 исследования. Вирусы гриппа "В" в структуре циркулирующих респираторных вирусов составляют 16% от всех положительных находок. Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы и риновирусы, также выделяются аденовирусы, парагрипп (3 типа), метапневмавирусы и hCov (сезонная коронавирусная инфекция).