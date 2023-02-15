Во Владимирской области 15 февраля коронавирус подтвержден у 68 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 15 февраля лабораторно подтверждено 68 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

16 случаев во Владимире, 13 - в Ковровском, 9 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Вязниковском, по 4 заболевших в Суздальском и Александровском районах, по 3 случая в Собинском, Киржачском и Камешковском районах, по 2 - в Муромском и Петушинском, по 1 случаю - в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Гороховецком и Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179975 случаев заболевания (49906 сл. в г. Владимире, 19436 сл. в Муромском, 21292 сл. в Ковровском, 6398 сл. в Петушинском, 8665 сл. в Кольчугинском, 11026 сл. в Александровском, 7245 сл. в Юрьев-Польском, 16077 сл. в Гусь-Хрустальном, 1741 сл. в Судогодском, 3602 сл. в Собинском, 2006 сл. в г. Радужный, 5873 сл. в Киржачском, 4130 сл. в Камешковском, 3317 сл. в Гороховецком, 4593 сл. в Меленковском, 6083 сл. в Вязниковском, 6249 сл. в Суздальском, 2336 сл. в Селивановском).