Во Владимире появится региональный центр спортивной борьбы

фото регионального Правительства

Во Владимире в ближайшем будущем появится региональный центр спортивной борьбы. Этот проект, представленный заместителем губернатора Владимиром Куимовым, был одобрен сенаторами и Министерством спорта России.

В 2019 году Министерством спорта было принято решение о поддержке во Владимирской области двух региональных центров: спортивной борьбы и спортивной гимнастики. Была разработана программа, предусматривающая поэтапное их создание. Учитывалось, что у гимнастов база, пусть и требующая кардинальной реновации, есть, а борцы лишены и этого.

- В марте проект регионального центра спортивной борьбы будет представлен в Министерство спорта России, до августа нам нужно будет составить заявку на бюджетирование, чтобы войти в федеральную программу на 2024-2025 годы и получить федеральное финансирование. Уже определён земельный участок, продуманы и подъезды, и места парковок, и обустройство прилегающей территории. В разработке находится проектно-сметная документация, определена предварительно стоимость проекта. Программа пока не была обеспечена федеральными средствами, но у нас есть чёткое видение и понимание, как должно быть выстроено и организовано это учреждение, – отметил Владимир Куимов.

Вице-губернатор также подчеркнул, что нигде в стране ещё нет таких центров, который может стать межрегиональным и работать для всего ЦФО. Планируется создание и тренировочной базы для борцов, самбистов и каратистов, и общежитие для тех, кто приезжает на сборы, и учебные классы, чтобы юные спортсмены не отставали от школьной программы.