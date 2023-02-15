В Коврове предлагают построить современный реабилитационный центр

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14 февраля на расширенном заседании Комитета Совете Федерации по социальной политике вице-губернатор Константин Баранов выдвинул предложение о строительстве в Коврове нового современного реабилитационного центра. В нём смогли бы проходить реабилитацию пожилые люди, инвалиды и раненные участники СВО.

«Сенаторы – члены комитета поддержали эту инициативу. Поддержал и Минтруда. Также выслушали конструктивные предложения со стороны Галины Кареловой, мы обязательно ими воспользуемся. Это будет первый в стране подобный центр реабилитации. За основу проекта мы взяли лучшие федеральные центры, это будет не просто амбулаторный центр, но и отделение на 150 коек», – отметил по итогам заседания Константин Баранов.

Поддержку федеральных властей и Минздрава получило и строительство инфекционного корпуса во Владимире. Он станет не просто больницей, но полноценной клиникой с гибридным отделением, в том числе и детским.