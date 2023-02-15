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НовостиОбщество15 февраля 2023 6:24

В Коврове предлагают построить современный реабилитационный центр

Сенаторы поддержали эту инициативу
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

14 февраля на расширенном заседании Комитета Совете Федерации по социальной политике вице-губернатор Константин Баранов выдвинул предложение о строительстве в Коврове нового современного реабилитационного центра. В нём смогли бы проходить реабилитацию пожилые люди, инвалиды и раненные участники СВО.

«Сенаторы – члены комитета поддержали эту инициативу. Поддержал и Минтруда. Также выслушали конструктивные предложения со стороны Галины Кареловой, мы обязательно ими воспользуемся. Это будет первый в стране подобный центр реабилитации. За основу проекта мы взяли лучшие федеральные центры, это будет не просто амбулаторный центр, но и отделение на 150 коек», – отметил по итогам заседания Константин Баранов.

Поддержку федеральных властей и Минздрава получило и строительство инфекционного корпуса во Владимире. Он станет не просто больницей, но полноценной клиникой с гибридным отделением, в том числе и детским.