Второй мост через Клязьму могут построить до 2027 года

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14 февраля одним из ключевых вопросов на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике стал проект строительства второго моста через Клязьму во Владимире.

Существующий мост не выдерживает транспортной нагрузки, а его расширение – невозможно. Поэтому Правительство области просит поддержать его инициативу по проектированию и дальнейшему строительству нового моста и всей связанной с ним инфраструктуры. Общая стоимость проекта составит порядка 9,5 млрд рублей.

«Вопрос по строительству моста будет передан в рабочую группу, чтобы уже в 2025-2027 годах этот объект построить. Мы поддерживаем проект постановления Комитета и желаем Владимирской области всего самого позитивного», – сказал председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.