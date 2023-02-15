Губернатор Александр Авдеев предложил убрать НДФЛ из единого налогового платежа

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Губернатор Александр Авдеев считает, что необходимо как можно скорее убрать налог на доходы физлиц из единого налогового платежа. На расширенном заседании Комитета СФ по бюджету и финрынкам 14 февраля глава региона объяснил, что этот налог делает работодателей, по сути, и налогоплательщиками, и налоговыми агентами, а в результате серьёзные потери доходов возникают у органов местного самоуправления.

- Многие регионы солидарны с нашей позицией. Если убрать НДФЛ из единого налогового платежа, то это позволит обеспечить стабильное выполнение расходных обязательств муниципального образования. Сейчас, когда есть недоимки по НДС, изымаются все средства, что не очень справедливо, - цитирует Авдеева "СенатИнформ".

У сенаторов идея губернатора нашла отклик. Первый зампред Комитета СФ по бюджету и финрынкам Елена Перминова, согласившись с доводами главы региона, сказала, что его предложение включат в Постановление СФ по итогам Дней Владимирской области в верхней палате.