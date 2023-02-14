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НовостиОбщество14 февраля 2023 15:46

Во Владимирской области в суды за год пытались пронести 4700 опасных предметов

Столько запрещенных вещей было обнаружено судебными приставами у посетителей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, в 2022 году судебные приставы, обеспечивающие установленный порядок деятельности судов, обнаружили более 4700 разнообразных опасных предметов, которые пытались пронести в здания мировых судов и судов общей юрисдикции посетители.

Так, среди них оказалось 239 газовых и травматических пистолетов, 236 единиц огнестрельного и 233 холодного оружия. Еще в 46 случаях у посетителей находили электрошокеры.

Также приставы находили у пришедших боеприпасы и прочие предметы, представляющие угрозу.

Любопытно, что число попыток пронести запрещенные вещи увеличилось по сравнению с 2021 годом на 2500 единиц. Кроме того, один раз приставы нашил у посетителя наркотики. Задержанного передали сотрудникам полиции.

Судебные приставы напоминают, что за попытки проноса запрещенных предметов предусмотрена административная ответственность.