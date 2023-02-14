Арендатор леса в Гусь-Хрустальном заплатит почти 1,5 миллиона рублей за незаконную вырубку деревьев

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В Гусь-Хрустальном районе после проверки прокуратуры с арендатора лесного участка взыскали ущерб, причинённый незаконной вырубкой деревьев.

СПК «Русь» заключил договор аренды участка в Аксеновском лесничестве с департаментом лесного хозяйства. После чего СПК «Русь» и ООО «СПК «Русь» заключили соглашение о передаче прав и обязанностей по договору аренды лесного участка.

По условиям договора на арендатора возложена обязанность обеспечить охрану лесного участка от пожаров, вредителей и болезней леса, незаконных рубок леса и других нарушений лесного законодательства, а в случае обнаружения незамедлительно информировать об этом арендодателя, сообщает прокуратура Владимирской области.

В ходе плановой проверки на лесном участке была обнаружена незаконная вырубка: неизвестные срубили 58 сосен, 3 ели и 4 березы. Ущерб составил более 1,4 миллиона рублей. При этом информация о рубке лесных насаждений от ООО «СПК «Русь» в полицию не поступала.

Возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере, до настоящего времени лица, совершившие преступление, не установлены.

«ООО «СПК «Русь» надлежащим образом не исполнило обязательства, предусмотренные договором аренды: не выполнило мероприятия по охране лесов от незаконных рубок леса и их своевременному выявлению, вследствие чего РФ причинен ущерб.

Прокуратура обратилась в суд и потребовала от ООО «СПК «Русь» возместить ущерб, причиненный незаконной рубкой лесных насаждений. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.