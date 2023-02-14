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НовостиОбщество14 февраля 2023 13:02

Во Владимирских школах могут ввести трудовое воспитание

Соответствующий проект внесли в Госдуму
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

К весенней сессии Госдумы подготовят поправки к законодательству и разработают понятие «трудовое воспитание». Подготовить проект поручил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

- Родители опасаются, что детей будут привлекать к сложным работам. Или директор отправит школьников на дачу к себе что-то убирать. Эти необоснованные риски мы хотели бы снять, - отметила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Также нужно учесть особенности здоровья некоторых учеников. Если предстоит субботник, неминуема пыль - и в этом случае ребята с противопоказаниями по здоровью к такому труду не должны привлекаться.