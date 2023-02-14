Житель Владимира сломал нос инспектору ДПС и получил реальный срок

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд Владимира вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в "применении насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных полномочий".

Установлено, что ночью 4 ноября прошлого года владимирец выпивал в одном из владимирских кафе, где повздорил с персоналом. После этого он сел в свой "Мерседес" и уехал. А сотрудник кафе сообщил об этом в полицию.

Сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Владимиру остановили машину на улице Спасская. Пройти освидетельствование на алкогольное опьянение водитель отказался, тогда его доставили в областной наркологический диспансер. Там подтвердили, что мужчина пьян. Один из полицейских начал составлять протокол, что разозлило владимирца. Он лбом ударил стража порядка в лицо, сломав ему нос.

Вину подсудимый признал частично, указав, что не желал ломать нос полицейскому, а просто хотел его оттолкнуть от себя.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также с осужденного взыскана компенсация морального вреда - 30 тысяч рублей (при определении размера компенсации судом учтено, что во время следствия подсудимый добровольно выплатил потерпевшему 70 тысяч рублей).