Владимирская область попросила более 760 миллионов рублей из федерального бюджета на ремонт театра драмы

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В Совете Федерации продолжаются дни Владимирской области. Одним из затронутых вопросов стал ремонт сгоревшего театра драмы.

"На сегодняшний день Владимирская область собственными силами начала реконструировать Владимирский государственный академический театр. Стоимость этого проекта оценивается по государственной экспертизе, согласно документации, в 865 миллионов рублей, в том числе 761 миллион - это федеральные средства. Мы хотели бы попросить поддержать реализацию этого проекта", - цитирует ТАСС вице-губернатора Владимира Куимова.

Сейчас в регионе ведется подготовка к празднованию 1000-летия Суздаля, которое состоится в 2024 году. Основные мероприятия пройдут в городе Владимире и городе Суздале, а одной из главных площадок станет Владимирский государственный академический театр.