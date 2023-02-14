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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 9:43

В Петушках жители Подмосковья избили на вокзале местного жителя

Подозреваемых задержали сотрудники транспортной полиции
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, в минувшем январе в дежурную часть ЛО обратился 42-летний местный житель, который рассказал, что его избили двое мужчин на вокзале станции Петушки.

Полицейские в ходе оперативных мероприятий задержали 34 и 46-летних жителей Московской области, подозреваемых в избиении петушинца.

По версии следствия, в ходе возникшей ссоры москвичи подвергли местного жителя избиению, в результате чего сломали ему нос и причинили ушибы мягких тканей лица. Соответствующее заключение было сделано судмедэкспертами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Расследование уголовного дела продолжается.