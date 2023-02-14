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НовостиОбщество14 февраля 2023 9:22

Владимирским спортсменам школы имени Прокуророва вернули винтовки

Вопрос по ремонту школы остается открытым
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Разрешение на хранение и использование оружия для владимирской школы биатлона им. Алексея Прокуророва оформлено. Спортсмены винтовки уже получили, сообщил в телеграме депутат Госдумы Алексей Говырин.

Тренироваться ребята будут как и раньше на базе «Динамо» на Студёной горе, в самом центре Владимира. Сейчас несколько владимирских спортсменов уехали в Смоленск — на юношеское Первенство ЦФО по пневматическому биатлону.

- Пока остаётся открытым вопрос, который поднимался во время моего визита в школу — ремонтировать старое помещение или искать новое. В ближайшее время городской комитет по культуре и спорту должен определиться, по какому пути пойти. Держу ситуацию на контроле, - написал Алексей Говырин.

Напомним, тему поднял известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, которому стало известно, что у спортсменов изъяли винтовки и ребята не могут полноценно тренироваться.