На расселение из аварийного жилья Владимирской области требуется 600 миллионов рублей

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В Совете Федерации проходят дни Владимирской области. Один из вопросов - оказание финансовой помощи в расселении аварийных домов.

С 2019 года предусмотрено финансирование в объёме 4,5 млрд рублей на расселение 7 тысяч жителей из аварийных жилых помещений площадью 117 тыс. кв. м. Уже расселено без малого 5,8 тыс. человек из 103,7 тыс. кв.м аварийного жилфонда. В 2023 году планируется расселить ещё более 2,1 тыс. человек из 31,77 тыс. кв. м ветхого жилья. На эти цели выделено 730,6 млн рублей. Однако, для успешной и своевременной реализации программы переселения граждан требуется дополнительное финансирование.

«У нас есть все шансы закончить программу в 2023 году! Строится 11 домов, в которых предполагается приобретение жилья для расселения. Но на момент одобрения заявки региона в конце 2021 года среднерыночная стоимость квадратного метра жилья была в два раза ниже нынешней. Дефицит составляет свыше 640 миллионов рублей. А люди уже ждут переселения, и важно не затянуть их ожидание», – подчеркнул Губернатор Александр Авдеев.

Вместе с тем, регион начал подготовку к реализации новой программы расселения аварийного жилищного фонда – для МКД, признанных аварийными после 1 января 2017 года. В неё включён 321 многоквартирный дом общей площадью 131,7 тыс. кв. м.