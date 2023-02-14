В Киржаче прокуроры обнаружили дефекты дороги на улице Привокзальной

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Киржачского района провело проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Установлено, что у домов №10/1 и 10/2 по улице Привокзальная до пересечения с самой улицей дорога покрыта щебенкой, причем покрытие имеет дефекты, которые превышают допустимые нормативы.

Таким образом, создается угроза безопасности автомобилям и людям. При этом участок дороги на балансе администрации Киржача не состоит и на кадастровом учете не стоит, а потому не обслуживается.

Прокуратура обратилась с иском в Киржачский районный суд, потребовав устранить эти нарушения. Иск находится на рассмотрении.