Экс-глава ЕРИЦ Владимирской области осуждена за крупное присвоение

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 14 февраля Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему управляющему директору ООО «ЕРИЦ Владимирской области» Марине Станкевич.

Судом установлено, что с 10 августа 2020 по 26 февраля 2021 года директор организации, не имея на то полномочий, дала подчиненным указание подготовить приказы на выплату ей ежемесячных премий. Таким образом она незаконном получила премии на 314 тысяч 505 рублей, используя свое служебное положение, присвоив вверенные деньги ЕРИЦ.

Сама Марина Станкевич вину не признала. Тем не менее, суд посчитал доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора и наказал бывшего руководителя ЕРИЦ 3 годами лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Также в гражданском порядке с осужденной взыскана вся незаконно полученная сумма. Приговор в законную силу не вступил.