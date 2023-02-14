Суд отказал в банкротстве застройщику ЖК "Дуброва парк-2"

Пятый корпус ЖК Дуброва парк-2. Фото дольщиков

14 февраля состоялось очередное судебное заседание, посвященное банкротству компании "ИнтерСтройВладимир" Игоря Другова, которая занимается строительством ЖК "Дуброва парк-2".

Некоторые дольщики первого корпуса возражали против банкротства, зато дольщики пятого корпуса ратовали за него, поскольку стройка давно замерла, и активных работ там давно не ведется. Игорь Другов предложил им доплатить по 8 тысяч рублей за квадрат, чтобы завершить строительство. Но люди этого не хотят.

- Сегодня оказалось, что все участники процесса против банкротства, даже прокурор, судья ушла думать. А потом сказала: "Пусть строит". Мы в шоке. Ни квартиры, ни денег, - сказала дольщица пятого корпуса Ольга Анисимова.

Напомним, что дольщики "Дуброва парк" записали видеообращение к президенту, после чего в ситуации велел разобраться глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

А на днях Арбитражный суд отказался банкротить еще одну компанию «Ситистрой» Игоря Другова, которая возводит многоквартирный дом на улице Никитской.