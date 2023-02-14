Во Владимире сотрудники ГИБДД проверили за день более 160 автомобилей

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ходе рейдов сотрудники спецроты ДПС регионального главка ГИБДД проводили сплошные проверки машин с целью выявления нетрезвых водителей.

В общей сложности было проверено более 160 машин, зарегистрировано 16 различных нарушений правил дорожного движения.

Пьяного за рулем задержали только одного — нетрезвого водителя остановили в микрорайоне Юрьевец.

Рейды ГИБДД будут продолжены в самое ближайшее время.