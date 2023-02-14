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НовостиОбщество14 февраля 2023 6:43

Во Владимирской области детям-сиротам предоставят больше 170 квартир

Жильем будут обеспечены все дети-сироты, признанные таковыми на 1 января 2020 года
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владимирской области в 2023 году более 170 детей-сирот, признанные таковыми на 1 января 2020 года, получат жилье, сообщает ТАСС.

- На 1 января 2020 года у нас более 800 детей стояли на учете для получения жилья. Сегодня остался 201 ребенок, из которых 28, к сожалению, признаны недееспособными. В 2023 году мы закроем этот вопрос, все дети, которые были на 1 января 2020 года признаны таковыми, будут обеспечены жильем, - цитирует ТАСС вице-губернатора Владимира Куимова.

Кроме того, в регионе принято решение о разработке специальной программы по строительству жилья для детей-сирот и бюджетников, работающих в сфере образования и здравоохранения.