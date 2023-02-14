Во Владимирской области 14 февраля коронавирус подтвержден у 62 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 14 февраля лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

14 случаев во Владимире, 10 - в Ковровском, 8 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Александровском, 4 - в Киржачском, по 3 - в Муромском, Петушинском и Вязниковском районах, по 2 случая в Кольчугинском, Собинском, Камешковском, Меленковском, Суздальском районах, по 1 заболевшему в Радужном и Селивановском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179907 случаев заболевания (49890 сл. в г. Владимире, 19434 сл. в Муромском, 21279 сл. в Ковровском, 6396 сл. в Петушинском, 8664 сл. в Кольчугинском, 11022 сл. в Александровском, 7244 сл. в Юрьев-Польском, 16068 сл. в Гусь-Хрустальном, 1741 сл. в Судогодском, 3599 сл. в Собинском, 2006 сл. в г. Радужный, 5870 сл. в Киржачском, 4127 сл. в Камешковском, 3316 сл. в Гороховецком, 4592 сл. в Меленковском, 6078 сл. в Вязниковском, 6245 сл. в Суздальском, 2336 сл. в Селивановском).