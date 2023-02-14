В Ковровском районе водитель трактора погиб в столкновении с большегрузом

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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ
Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, авария произошла в 01.00 на 254 километре трассы М-7.
По предварительной информации Госавтоинспекции, 40-летний водитель большегруза «Скания», ехавший со стороны Нижнего Новгорода в сторону Москвы, не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди трактора марки «JCB».
В результате удара 45-летний водитель трактора от полученных травм скончался на месте происшествия. Кроме того, травмы получил водитель грузовика.
По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.