В Ковровском районе водитель трактора погиб в столкновении с большегрузом

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, авария произошла в 01.00 на 254 километре трассы М-7.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 40-летний водитель большегруза «Скания», ехавший со стороны Нижнего Новгорода в сторону Москвы, не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди трактора марки «JCB».

В результате удара 45-летний водитель трактора от полученных травм скончался на месте происшествия. Кроме того, травмы получил водитель грузовика.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.