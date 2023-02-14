Владимирская область попросила 2 миллиарда рублей из федерального бюджета на центр образования в Суздале

Владимир Куимов. Фото с его страницы ВКонтакте

Вице-губернатор Владимирской области Владимир Куимов попросил содействия у Совета Федерации в выделении уже обещанных Правительством РФ средств на возведение в Суздале большого центра образования на 1200 мест.

Он уточнил, что необходимо 2 миллиарда 57 миллионов рублей, а идею строительства ранее поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Глава Правительства России поручил заложить средства в бюджет 2023-2025 годов, но на 2023 год деньги так и не вошли.

- Строительство в данном случае стоит так дорого, потому что в Суздале есть ограничения для построек — не более 2-х этажей. Город является музеем под открытым небом. При этом центр образования очень нужен, так как он будет ещё и центром культуры, ремёсел, - цитирует Владимира Куимова издание СенатИнформ.