В Меленковском районе простились с погибшим в СВО

. Фото: Иван МАКЕЕВ

10 февраля в Меленковском районе прощались с жителем деревни Прудня Максимом Арефьевым.

Мужчина родился и вырос в Москве, но в 2012 году он с женой и ребенком переехал в родительский дом, в деревню Прудня. В марте 2015 года поступил на работу в АО ПЗ «Илькино» на должность станочника деревообрабатывающих станков, сообщает районная газета Меленковский Коммунар.

Ефрейтор Арефьев погиб при выполнении боевого задания в Харьковской области. Прощание с ним состоялось в центре деревни, в которой жил долгие годы.