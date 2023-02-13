В Петушинском районе два брата похитили своих знакомых и вымогали деньги

Фото: Алексей ДУЭЛЬ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Петушинский районный суд вынес обвинительный приговор двоим братьям, уроженцам Таджикистана, которые обвинялись в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, а также вымогательству с применением насилия.

Суд установил, что мужчины, являющиеся родными братьями, задумали похитить двоих уроженцев Узбекистана, автомобиль которых они выследили при помощи систеы «ГЛОНАСС», и когда те оказались в Петушках, поместили обоих в багажник машины и увезли в гаражно-строительный кооператив на территории Москвы.

Там пленников держали в гараже и систематически требовали от них 200 тысяч рублей в качестве выкупа. Наконец, те согласились и позвонили их общей знакомой, чтобы та передала денег.

Однако о преступлении стало известно полицейским, которые задержали вымогателей и освободили пленников. Суд признал обоих братьев виновными и приговорил одного из них к 5 годам, второго — к 4 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.