В Гусь-Хрустальном суд взыскал с виновницы ДТП почти 2 миллиона рублей

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Гусь-Хрустальным городским судом на днях рассмотрено гражданское дело по иску страховой компании к женщине, виновной в ДТП.

В обосновании иска было указано, что в 2020 году в Гусь-Хрустальном районе случилось ДТП с участием полноприводного «Mersedes-Benz» GLE-класса и автомобиля «Audi A3», причем виновной была признана женщина, управлявшая «Audi» и не имевшая полиса ОСАГО.

Так как «Mersedes» оказался застрахован, а гарантийный срок на машину не истек, его отправили к официальному дилеру, где машину привели в порядок за 1 миллион 938 тысяч 988 рублей, которые и были выплачены страховой компанией. Надо сказать, что сама такая машина стоит как минимум 10 миллионов рублей.

После этого компания подала в суд, потребовав от дамы возместить убытки. Женщина отрицала вину, ссылаясь на то, что причиной аварии стала плохая погода и мокрая дорога. Сумму ремонта она не признала, но от проведения судебной экспертизы отказалась.

В итоге суд признал, что женщина врезалась в находившуюся перед ней машину из-за того, что не учла интенсивность движения и погодные условия, то есть. Виновна в совершении ДТП. В связи с этим иск страховой компании был удовлетворен.