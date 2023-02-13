Владимирцы напишут общегородской диктант

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

21 февраля в 17.30 в областной научной библиотеке состоится ХХIХ Общегородской диктант. Текст диктанта взят из автобиографического произведения А. Герцена «Былое и думы». В этом году исполняется 185 лет с прибытия Александра Герцена в наш город.

Написать диктант можно и в режиме онлайн.Для этого нужно скачать фирменный бланк диктанта c cайта библиотеки и распечатать его. 21 февраля включить прямую трансляцию диктанта и писать текст диктанта от руки на фирменном бланке.

22 февраля необходимо принести свой диктант в библиотеку с 10 до 14 часов и получить персональный порядковый номер. Тем, кто не может принести свою работу на проверку в библиотеку, необходимо выслать отсканированный/сфотографированный текст в формате jpg по адресу oso@lib33.ru не позднее 14 часов 22 февраля и получить индивидуальный номер участника и памятный сертификат на указанную электронную почту.

Результаты будут опубликованы на сайте библиотеки.