В Меленках на улице Кирова по ночам плохо видны пешеходные переходы

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время мероприятий по проверке соблюдения администрацией Меленковского района законодательства о безопасности дорожного движения прокуроры установили, что в райцентре вдоль всей улицы Кирова отсутствует нормально фонарное освещение.

Так, ночью средняя освещенность пешеходных переходов составляет всего от 0,01 до 7,69 Люкс, в то время как норматив составляет 15 Люкс. Более того, один из этих переходов расположен возле детского сада №10.

В связи с тем, что такое положение дел создает угрозу жизни и здоровья людям в результате возможных ДТП, прокуратура обратилась с иском в Меленковский районный суд, потребовав от районных властей привести освещение на улице Кирова в порядок.

Суд удовлетворил требование надзорного ведомства. Фактическое устранение нарушений находится контроле прокуратуры.