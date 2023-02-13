В Совете Федерации стартуют Дни Владимирской области

фото с сайта областного Правительства

13 – 15 февраля в верхней палате Российского Парламента пройдут Дни Владимирской области. Делегация нашего региона во главе с губернатором Александром Авдеевым представит социально-экономический потенциал области на пленарном заседании под председательством Валентины Матвиенко и на специально подготовленной выставке.

Кроме того, актуальные для Владимирской области вопросы будут обсуждаться на расширенных заседаниях комитетов Совета Федерации: модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения аварийного жилфонда – в Комитете по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера; формирования современной инфраструктуры в сфере культуры и образования – в Комитете по науке, образованию и культуре; использования и оборота земель сельскохозяйственного назначения, развития сельских территорий и расчистки реки Клязьмы – в Комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию; развития социальной политики, здравоохранения и спорта – в Комитете по социальной политике; ответственного ведения бизнеса как инструмента защиты прав потребителей – в Комитете по Регламенту и организации парламентской деятельности; экономического развития Владимирской области в условиях санкционного давления – в Комитете по экономической политике.

Программа также предусматривает спортивные мероприятия с участием представителей Владимирской области и Совета Федерации: футбольный матч, волейбольную игру и соревнования по стрельбе из пистолета Макарова.