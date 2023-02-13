Житель Владимира получил 4 года за серию краж

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суздальский районный суд вынес приговор в отношении неоднократно судимого жителя Владимира. Он обвиняется в 7 преступлениях - кражах, покушении на кражу и уклонении от административного надзора.

Установлено, что с августа по сентябрь 2021 года мужчина, проникая в квартиры и дачные дома, похитил у жителей Владимира, Суздаля, деревни Старые Омутищи Петушинского района, СНТ «Суромна» Суздальского района, пос. Улыбышево Судогодского района золотые и серебряные украшения, деньги, планшет, 2 ноутбука, 2 дорогостоящих велосипеда, инструменты и прочее имущество. Общий ущерб превысил 930 тысяч рублей., сообщает областная прокуратура.

Кроме того, осужденный самовольно оставил место своего жительства, не предупредив об этом правоохранителей.

Свою вину он признал полностью, им были написаны явки с повинной. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Удовлетворены гражданские иски четверых потерпевших на общую сумму почти 300 тысяч рублей.