В Гороховецком районе «Рено» ударился в отбойник и столкнулся с большегрузом

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло в 09.45 на 339 километре автодороги М-7.

По предварительным данным, 42-летний водитель легкового автомобиля «Рено» не справился с управлением, после чего врезался в разделяющий потоки отбойник, а после этот продолжил движение и врезался в правое ограждение по ходу движения. Затем легковушка столкнулась с проезжавшим в попутном направлении большегрузом «Скания» под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Рено» получил травмы. К счастью, они оказались не сильными, и врачи «скорой помощи» оказали ему медпомощь на месте, после чего отпустили на домашнее лечение.

По факту ДТП Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.