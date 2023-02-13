Во Владимире обнаружили очаг бешенства животных

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональное управление Роспотребнадзора сообщает о возникновении одного эпизоотического очага бешенства у дикого животного в СНТ «Колос» посёлка Заклязьменский города Владимира. Заболевание было обнаружено у лисы.

В очаге бешенства проводятся все необходимые профилактические, диагностические, ограничительные и иные меры, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства. Проводится вакцинация пострадавших и контактных животных и людей.

Под влиянием нервного возбуждения, звери покидают места своего обитания и заходят в населенные пункты, нападая на людей и домашних животных. Особенно опасными считаются именно лисы, так как, в отличие от волков и других зверей, будучи зараженными бешенством, они не проявляют агрессии, а наоборот становятся ласковыми и легко идут на контакт с человеком. Любой укус или попадание слюны животного на рану, равно как и убийство лисы и снятие с нее шкуры, могут иметь серьезные последствия.