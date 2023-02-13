В Селивановском районе не хватает врачей в сельских амбулаториях

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Селивановского района проведена проверка соблюдения законодательства о здравоохранении,в ходе которой вскрылся ряд нарушений со стороны районной больницы.

Установлено, что в деревне Чертково после ремонта не может открыться фельдшерско-акушерский пункт, так как медработника для работы там нет. А в Красноушенской и Драчевской амбулаториях уже давно нет врачей общей практики.

К сожалению, руководство больницы мер по исправлению ситуации не принимает. Также прокуратура обнаружила, что Селивановская ЦРБ не полностью вносила данные в электронную систему «Здравоохранение». Это касалось результатов исследований, проведенных в клинико-диагностической лаборатории, а также льготных рецептов.

Главному врачу медучреждения по итогам проверки было внесено представление, устранение нарушений контролируется прокуратурой.