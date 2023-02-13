Во Владимирской области продукты подорожали на 19 процентов

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Во Владимирской области за 2022 год продовольственная инфляция составила 18,6%. Это в полтора раза больше, чем за 2021 год, сообщает Владимирстат.

Минимальный набор потребительских товаров и услуг в конце прошлого года стоил 20135 рублей. Это в полтора раза больше прожиточного минимума, который на конец декабря составлял 13944 рубля.

На 39 процентов подорожал сахар, на 34,7 процента выросли цены на крупы. Сливочное масло подорожало на 25,7 процента, а макароны - на 23,6 процента. Мясо, птица, хлеб, молоко, подсолнечное масло выросли в цене на 15-20 процентов.

Меньше всего подорожали яйца (на 1,9 процента).