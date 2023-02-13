Гендиректором Фонда капитального ремонта Владимирской области стал Сергей Маевский

фото Правительства Владимирской области

Региональное Министерство жилищно-коммунального хозяйства сообщает, что Сергей Маевский назначен генеральным директором некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области». Он признан победителем конкурса на замещение этой вакантной должности.

Сергей Владимирович Маевский родился в 1987 году в пос. Талицы Ивановской области. Закончил Московский институт государственного управления и права по специальности «юриспруденция», прошёл профессиональную переподготовку по программам «Экономика» и «Промышленное и гражданское строительство». Работал в администрациях Южского городского поселения Ивановской области и города Коврова, в Ковровском районном учреждении по земельным отношениям. С 2019 по 2023 год – заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района. Женат, воспитывает двоих детей.