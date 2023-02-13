На Станции «скорой помощи» Владимира проверяют информацию о «пьяном враче»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ранее мы сообщали, что житель Владимира Алексей Хренков обратился в «КП-Владимир» с рассказом о том, как один из сотрудников бригады скорой медицинской помощи, которая поздно вечером 6 февраля прибыла на вызов к его ребенку, оказался в нетрезвом виде.

По словам отца трехлетнего малыша, в связи с этим им с женой пришлось вызывать другую бригаду, а «пьяный доктор» просто покинул квартиру, не оставшись дожидаться приезда коллег.

Главный врач ССМП Владимира Георгий Жуков сообщил, что по данному факту проводится служебная проверка. К ее материалам руководству станции предстоит приобщить ряд документов, а также установить все обстоятельства произошедшего. После этого результаты передадут в Минздрав Владимирской области, а также в другие контролирующие органы.

Мы будем следить за развитием этой ситуации.