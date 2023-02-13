Во Владимирской области с прилавков изъяли "ослиные уши" и "бивни мамонта"

. Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала 2023 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям в отношении 28 хозяйствующих субъектов, занимающихся продажей семян во Владимире, Коврове, Александрове, Струнино, Киржаче, Суздале, Муроме, Судогде и поселках Мстера, Никологоры, Новый проведены выездные обследования по местам торговли.

Было проконтролировано более 3350 партий семян сельскохозяйственных культур находящихся в реализации, и выявлено 250 сортов и гибридов, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ: томаты «Минусинские стаканы», «Минусинский домашний», «Пасхальное яйцо», «Мамонтенок», «Гусиное яйцо», «Ослиные уши», «Монгольский карлик»; перец сладкий «Генеральский», «Бивни мамонта»; морковь «Каротель», «Мо», «Нандрин», «Медовая сказка»; капуста «Чудо ультрараннее», «Чудо на засол», «Лежебока».

Отсутствие сортов в Государственном реестре свидетельствует о том, что производство оригинальных семян официально не поддерживается. Они не исследованы на сортовые и посевные качества, на наличие ГМО, в связи с чем не могут находиться в обороте.

Поэтому продавцам были объявлены предостережения, с прилавков семена убрали.