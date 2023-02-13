В Покрове местная жительница украла телефон из стоящей на разгрузке машины

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Петушинского района завершили расследование уголовного дела по двум эпизодам краж, в которых обвиняется 35-летняя жительница Покрова.

По версии следствия, минувшей осенью женщина украла телефон стоимостью 9000 рублей из автомобиля, когда местный житель выгружал из него товар и оформлял документы.

Женщина проходила мимо и увидела мобильник, лежавший на сиденье. Она открыла дверь автомобиля, взяла его и ушла.

Также в ходе следствия было установлено, что в ноябре женщина похитила из торгового зала супермаркета бытовую химию на 7000 рублей. Товары она сложила в детскую коляску и прошла мимо кассы.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Петушинский районный суд, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.