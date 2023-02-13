Владимирские гимнасты завоевали еще 13 медалей на чемпионате ЦФО

фото с сайта мэрии

На минувшей неделе во Владимире прошел чемпионат ЦФО по спортивной гимнастике среди мужчин. В последний день соревнований состоялись финалы в отдельных видах многоборья, по результатам которых владимирские гимнасты завоевали 13 медалей.

В вольных упражнениях весь пьедестал заняли воспитанники муниципальной спортивной школы олимпийского резерва им. Н.Г. Толкачева: «золото» завоевал Кирилл Прокопьев, «серебро» - Владислав Новокшонов, «бронзу» - Даниил Тимохин.

В виде гимнастического многоборья «конь-махи» победил Илья Кибартас. На кольцах у владимирцев три медали: первое место занял Илья Заика, второе - Илья Кибартас, третье - Максим Владимиров. «Золото» в опорном прыжке - у Владислава Новокшонова, «серебро» - у Тимура Камолитдинова. Первое место на параллельных брусьях завоевал Владислав Новокшонов, третье - Виталий Суходольский. На перекладине лучший результат показал Алексей Ростов, на третью ступень пьедестала поднялся Егор Фролов.