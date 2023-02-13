Владимирский Минздрав хочет, чтобы московских дачников обслуживала скорая из Подмосковья

фото Правительства Владимирской области

Во время прямого эфира в ЦУРе с региональным министром здравоохранения Артемом Осиповым прозвучало предложение передать обслуживание московских дачников, которые приезжают в граничащие с Подмосковьем районы Владимирской области скорой помощи Московской области.

- По районам, которые предлежат к Московской области, мы с территориальным Фондом ОМС проговорили, что будем выходить на Правительство Московской области и их территориальный Фонд ОМС с предложением взять некоторые территории, граничащие с Московской областью, на обслуживание по скорой медицинской помощи. Там у нас очень много дачных поселков, в которых проживают жители Москвы и Московской области, а это дополнительная нагрузка на нашу скорую помощь. Мы должны будем выделить некоторые территории по Петушинскому району, может быть даже по Киржачу посмотрим, чтобы напрямую обеспечивать въезд на эти территории бригад скорой помощи Московской области, - заявил Артем Осипов. - Так мы немного друг друга разгрузим по взаимодействию на приграничных территориях.