В Муроме местный житель обвиняется в серии краж из магазина электроники

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознавателями полиции Мурома возбуждены уголовные дела по факту нескольких краж, совершенных из магазина электроники.

Подозреваемым по ним проходит 23-летний муромлянин, которого недавно задержали по подозрению в краже кальянной чащи из табачного магазина.

По версии следствия, ранее судимый парень совершил пять краж, во время которых выносил материнские платы и видеокарты, в общей сложности ущерб составил 114 тысяч рублей. Все хищения были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

По словам задержанного, который признал вину, комплектующие он продал, а деньги потратил на свои цели.

На время следствия молодого человека отправили под домашний арест.