В Муроме местный житель обвиняется в серии краж из магазина электроники

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Фото: Олег ЗОЛОТО
Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознавателями полиции Мурома возбуждены уголовные дела по факту нескольких краж, совершенных из магазина электроники.
Подозреваемым по ним проходит 23-летний муромлянин, которого недавно задержали по подозрению в краже кальянной чащи из табачного магазина.
По версии следствия, ранее судимый парень совершил пять краж, во время которых выносил материнские платы и видеокарты, в общей сложности ущерб составил 114 тысяч рублей. Все хищения были зафиксированы камерами видеонаблюдения.
По словам задержанного, который признал вину, комплектующие он продал, а деньги потратил на свои цели.
На время следствия молодого человека отправили под домашний арест.