В Александровском районе вскрылся служебный подлог при приемке ремонта моста

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Александровского района проведена проверка исполнения законодательства при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Установлено, что 31 мая минувшего года ГБУ «Владупрадор» заключило контракт с ООО «Силквэй» на выполнение ремонта моста через реку Бачевка на трассе «Александров-Бакино-Мячково-Новоселка - «Колокша — Верхние Дворики».

Стоимость контракта составила более 18 миллионов рублей, а срок окончания работ установили до 21 ноября того же года.

Оказалось, что 24 ноября акты выполненных работ стороны подписали, и подрядчик получил положенные деньги. Вместе с тем, на самом деле работы выполнили не до конца: на мосту не закончили установку барьерного ограждения, не разобрали средства технического регулирования проезда машин и не убрали временные сооружения и здания.

Таким образом, бюджету региона был нанесен ущерб в виде не полученных пени за просрочку. Материалы прокурорской проверки были направлены следователям, которые возбудили уголовное дело по статье «Служебный подлог». Расследование находится на контроле Александровской городской прокуратуры.