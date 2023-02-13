Во Владимирской область число ипотечных кредитов сократилось на 19 процентов

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За 2022 год жители Владимирской области получили 10 590 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 31,4 млрд рублей.

Владимирцы с января по декабрь взяли на приобретение жилья сумму на 19% меньше, чем годом ранее. Так, в апреле и мае наблюдалось резкое сокращение выдач, когда банки оформили ипотечных кредитов всего на 0,9 млрд рублей в месяц. С августа прошлого года объем ипотечных кредитов превысил 3 млрд рублей, достигнув максимума в декабре 4,4 млрд рублей в месяц. В конце года дополнительную поддержку спросу на ипотеку оказало стремление заемщиков получить кредиты по более низким ставкам в связи с их предстоящим увеличением с 2023 года в рамках льготной ипотеки с господдержкой.

Сумма кредита на покупку жилья в среднем составляла 3 млн рублей. Средний срок ипотеки вырос на два года и достиг рекордного уровня 23 года 8 месяцев.. Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в декабре снизилась до 7,3% против 8,1% годом ранее.

В целом за год задолженность владимирцев по ипотеке выросла на 14% и на 1 января 2023 года составила 88,1 млрд рублей. Несмотря на рост ипотечного портфеля, своевременно внесены 99,5% кредитных платежей.